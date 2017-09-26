Промышленность
Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: «Роснефть» добавила работы «Звезде»

«Роснефть» заказала на «Звезде» еще пять танкеров

Еще пять танкеров ледового класса заказала «Роснефть», оператором проекта будет «Совкомфлот», стоимость этого заказа может быть около $1–1,25 млрд

«Роснефть» заказала на судоверфи «Звезда» еще пять нефтеналивных танкеров класса Aframax, сообщали компании. Сумма контрактов не раскрывается. Это дополнительные суда к тому, что в начале сентября заложила и заказала «Роснефть», следует из сообщения. В начале сентября были заложены четыре мелкосидящих ледокола и суда служебно-вспомогательного флота и заказано пять танкеров.

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