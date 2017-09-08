«Роснефть» и «Росморпорт» договорились о строительстве четырех ледоколов

Компания «Роснефть» заключила с «Росморпортом» контракт на строительство четырех мелкосидящих ледоколов. Об этом сообщил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин во время посещения дальневосточного завода «Звезда» вместе с президентом России Владимиром Путиным.

«Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня хотел доложить вам о заключении контракта на строительство четырех мелкосидящих ледоколов с "Росморпортом". Это серьезное подспорье для формирования портфеля заказов "Звезды"», — сказал Сечин.

Сумму контракта он не раскрыл. Также не сообщается, в какие сроки должны быть построены ледоколы.

Путин ранее заявил, что нефтяные компании должны увеличивать число заказов на дальневосточной судоверфи «Звезда». План загрузки судоверфи, по его словам, утвержден уже до 2035 г.