Сечин рассказал о необходимом портфеле заказов для судоверфи «Звезда»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о текущем портфеле заказов судоверфи «Звезда» и необходимом минимуме для успешной работы предприятия. «С учётом заказа «Роснефти» в настоящее время портфель заказов состоит из 14 судов», - приводит Прайм его выступление на судоверфи, осмотреть которую приехал президент России Владимир Путин.

Однако для улучшения показателей завода заказов нужно в 100 раз больше. «Как я вам докладывал, для выхода на позитивную экономику работы компании до 2035 г. «Звезде» надо получить портфель 178 судов», - сообщил глава «Роснефти».

«Роснефть» совместно с «Роснефтегазом» и ГПБ входит в консорциум, развивающий проект судоверфи.