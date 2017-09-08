Путин посоветовал нефтяникам увеличивать заказы на судоверфи «Звезда»

Нефтяные компании должны увеличивать число заказов на дальневосточной судоверфи «Звезда», заявил президент России Владимир Путин на церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса на предприятии.

Путин отметил, что стратегической задачей предприятия станет начало выпуска «полноценной линейки средних и крупнотоннажных судов и морской техники». План загрузки судоверфи, по его словам, утвержден уже до 2035 г. «Рассчитываю, что он будет выполнен, будем за этим следить, потому что это одно из ключевых условий успешной работы предприятия. Не только «Роснефть», но и «Газпром» и «Новатэк», и другие наши компании должны выполнять этот план и заранее вовремя делать эти заявки и, может быть, даже и большие заявки, потому что потенциал перевыполнения этого плана у «Звезды», безусловно, есть», - приводит слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что судоверфь «Звезда», «этот масштабный проект, значимый для всей страны, уверенно развивается, идет вперед». Он также подчеркнул, что основные заказчики должны своевременно передавать технические требования для производства необходимой продукции.

Вернуться к вопросу обеспечения заказами строящейся судоверфи «Звезда» Путина ранее просил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.