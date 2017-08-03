Сечин на совещании с Путиным попросил вернуться к вопросу обеспечения заказами СК «Звезда»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина вернуться к вопросу обеспечения заказами строящейся судоверфи «Звезда», передает ТАСС.

«По-прежнему остается один проблемный вопрос: о формировании портфеля заказов крупнейшими потребителями морской техники в России. Кроме "Роснефти", по большому счету, там [на судоверфи "Звезда"] никто ничего не заказывает. Поэтому просил бы вернуться к этому вопросу для обеспечения стабильного развития предприятия», - сказал Сечин на совещании по вопросам реализации крупных инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе.

Он также пригласил Путина совершить рабочую поездку на судостроительный комплекс «Звезда» в ходе Восточного экономического форума.

По информации Минпромторга, план загрузки верфи «Звезда» предполагает строительство 170 судов до 2035 г. Ранее Сечин говорил, что портфель заказов «Роснефти» на «Звезде» до 2030 г. будет увеличен до 75 единиц судов и морской техники. Он призывал другие компании («Газпром», «Новатэк»), работающие на шельфе, размещать заказы на «Звезде».