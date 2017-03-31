«Совкомфлот» закажет девять танкеров для перевозки СПГ

Крупнейшая судоходная компания «Совкомфлот» планирует заказать около девяти танкеров для проекта «Ямал СПГ», рассказал в интервью «Коммерсанту» зам гендиректора компании Игорь Тонковидов. Часть проекта, развивающаяся совместно с компанией Shell, по его словам, будет реализовываться на корейской верфи, под иностранных фрахтователей, грузы которых транспортируются в основном вне России. Эти танкеры должны быть построены к 2018-2019 гг.

Другая часть ведется в сотрудничестве с «Роснефтью» и ориентирована на российскую грузовую базу. Строительство будет вестись на судоверфи «Звезда» и завершится к 2020-2021 гг.

Продолжительность рейса танкеров такого типа от Сабетты до бельгийского порта Зебрюгге, по словам Тонковидова, будет составлять 12 дней. «Это гарантированное время в самых тяжелых ледовых условиях. Если эти ледовые условия средние, то судно придет раньше», - отметил он.

Ранее в феврале 2017 года «Совкомфлот» заключил контракт на строительство четырех нефтяных танкеров Aframax на сумму $240 млн. Ожидаемый срок поставки - июль 2018 – февраль 2019 г.