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Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Газовоз дошел до Ямала

«Ямал СПГ» до 2020 года получит еще 14 уникальных газовозов

Первый, Christophe de Margerie, прибыл в порт Сабетта в четверг
  • Александр Воробьев,
  • Галина Старинская
  • / Ведомости
Первый газовоз назван в честь Кристофа де Маржери
Первый газовоз назван в честь Кристофа де Маржери
Галина Старинская / Ведомости

Первый в мире ледокольный танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) Christophe de Margerie в четверг прибыл в порт Сабетта, сообщила пресс-служба «Совкомфлота», которому принадлежит газовоз. Он предназначен для перевозки газа с проекта «Ямал СПГ», который будет сжижать газ Южно-Тамбейского месторождения. Танкер назван в честь президента Total Кристофа де Маржери, который в октябре 2014 г. погиб вместе с экипажем своего бизнес-джета, столкнувшегося со снегоуборочной машиной во «Внуково». «Это очень символично, это будет закреплять наши отношения даже на таком духовном уровне», – сказал президент России Владимир Путин.

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