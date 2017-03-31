«Ямал СПГ» до 2020 года получит еще 14 уникальных газовозов

Первый в мире ледокольный танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) Christophe de Margerie в четверг прибыл в порт Сабетта, сообщила пресс-служба «Совкомфлота», которому принадлежит газовоз. Он предназначен для перевозки газа с проекта «Ямал СПГ», который будет сжижать газ Южно-Тамбейского месторождения. Танкер назван в честь президента Total Кристофа де Маржери, который в октябре 2014 г. погиб вместе с экипажем своего бизнес-джета, столкнувшегося со снегоуборочной машиной во «Внуково». «Это очень символично, это будет закреплять наши отношения даже на таком духовном уровне», – сказал президент России Владимир Путин.