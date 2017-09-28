Ресторатор Андрей Деллос стал поставщиком готовой еды для «Ашана»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Ресторатор Андрей Деллос стал поставщиком готовой еды для покупателей «Ашана» А. Гордеев / Ведомости

ООО «Фастлэнд» Андрея Деллоса стало поставщиком готовой еды в магазины «Ашан», рассказали представители обеих компаний.

Сотрудничество «Ашана» и «Фастлэнда» началось в апреле 2017 г., когда компания стала одним из победителей тендера сети. В конце июня состоялась первая поставка в магазин, уточнила директор по коммуникациям «Ашан Россия» Мария Курносова. Сейчас «Фастлэнд» поставляет еду для 41 магазина «Ашан» в Москве и ближайшем Подмосковье – как в гипермаркеты, так и в магазины у дома, добавляет она. Всего у сети около 200 точек в Московском регионе, следует из данных ее сайта. «Фастлэнд» выпускает для «Ашана» 28 наименований товаров – первые и вторые блюда, салаты, выпечку, десерты, перечисляет Курносова.

Деллос – основатель ресторанного холдинга Maison Dellos, наиболее известный благодаря популярным ресторанам «Кафе Пушкинъ», «Бочка» и «Турандот». Но наибольшую долю в выручке приносит сеть демократичных кафе быстрого питания «Му-Му», рассказывал Деллос в интервью «Ведомостям» в декабре 2016 г.

Пока «Ашан» – первый партнер «Фастлэнда» по поставкам готовой еды среди крупных сетей, но планируется расширять число партнеров, говорит управляющий директор Maison Dellos Александр Зайцев. Продукция выпускается на мощностях московской фабрики, изначально выпускавшей еду для «Му-му». «Мы инвестировали в оборудование, площади, запустили направление корпоративного питания, и у нас появились возможности выйти с предложениями к ритейлерам», – говорит Зайцев.

Как выглядит «инновационный» «Ашан» у Кремля