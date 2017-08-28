Как выглядит «инновационный» «Ашан» у Кремля
Французский ритейлер открыл флагман в начале Тверской
«Ашан» открыл флагманский магазин в центре Москвы – на Тверской, 4
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Супермаркет рядом с Кремлем ориентирован на посетителей центра города, прежде всего на туристов и работающих там офисных сотрудников, рассказывал ранее «Ведомостям» представитель компании
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Компания называет магазин на Тверской «магазином-витриной»: здесь будет представлено все самое лучшее, что есть у сети
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Формат флагмана – «у дома», это 13-й подобный магазин «Ашана» в России
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Флагман расположился на трех этажах
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Общая площадь – 750 кв. м
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На входе гостей встречает робот – он приветствует посетителей и предлагает им «дать пять». За его спиной – вход в магазин косметики и бытовой химии LillaPois
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Ассортимент «Ашана» на Тверской насчитывает 3200 товаров
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В «Ашане» необычное освещение – цвет и оттенок светильников меняется в зависимости от цвета товаров
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В магазине расширенный ассортимент кулинарии и свежей продукции. На втором этаже организована зона кафетерия
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Бумажные ценники заменены электронными
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Еще одна инновация – возможность заказать готовый обед на дом или в офис прямо из магазина
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Это помещение – одно из самых дорогих в Москве в формате стрит-ритейла, сообщил консультант сделки по аренде, компания Malina Property
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Договор аренды заключен на пять лет
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Управляющий партнер Colliers International Николай Казанский оценивает аренду в 60 000 руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, в год «Ашану» объект может обходиться в 45,8 млн руб.
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В магазине на Тверской, как и во всех магазинах компании, работает пункт выдачи заказов интернет-магазина auchan.ru
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