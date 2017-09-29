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Елена Виноградова|Алина Дидковская
Торговля и услуги

Владельцы Sbarro и «Елок-палок» закроют последние рестораны до конца года

У холдинга «Планета гостеприимства» многомиллиардные долги, и его собственники могут стать банкротами

После двух лет борьбы семья Елашвили сворачивает бизнес, рассказал «Ведомостям» Мераб Елашвили. Ему, его брату Георгию и свояку Роману Шамиру принадлежит группа компаний «Планета гостеприимства», которая до последнего времени управляла ресторанами Sbarro, «Елки-палки», «Восточный базар», Viaggio и «Маленькая Япония», лапшичными YamKee и кафе «Кафесто».

Еще в конце 2014 г. холдинг насчитывал около 300 заведений, а за всю историю открыл около 500. Две последние работающие точки будут закрыты до конца 2017 г., сообщил президент «Планеты гостеприимства» Мараб Елашвили.

На этой неделе в Арбитражный суд Волгоградской области поступили заявления о признании всех трех совладельцев «Планеты гостеприимства» личными банкротами, следует из карточек дел на сайте суда. Все три иска подал Шота Элишакашвили. По данным «СПАРК-Интерфакса», он ничего не учреждал в России, в базе судебных дел он по другим тяжбам не упоминается. По словам Елашвили, это один из кредиторов, но с деталями иска бизнесмен пока не знаком. Опрошенные «Ведомостями» участники и эксперты рынка ничего не слышали о Элишакашвили.

Елашвили, по собственному признанию, был готов к иску: «По закону я уже давно обязан был объявить себя банкротом, так как мы постоянно проигрывали суды перед кредиторами в разных инстанциях. Но я всячески противостоял, пытался вытянуть ситуацию». Компании группы сейчас в разных стадиях банкротства.

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