Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Продукты с рынков в каждый дом
Delivery Club доставит продукты с Даниловского рынка
Другие московские рынки тоже рассматривают доставку или уже успешно тестируют ее. Они хотят нарастить оборот и увеличить число клиентов
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Доставка с рынков востребована у москвичей – она позволяет заказать продукты, не тратя сил и времени
Андрей Гордеев / Ведомости
Доставку еды и продуктов с Даниловского рынка можно будет оформить через Delivery Сlub. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий директор сервиса Андрей Лукашевич, информацию подтвердил Алексей Волков, гендиректор Ginza Project, владеющей рынком.
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