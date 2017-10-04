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Алина Дидковская
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Продукты с рынков в каждый дом

Delivery Club доставит продукты с Даниловского рынка

Другие московские рынки тоже рассматривают доставку или уже успешно тестируют ее. Они хотят нарастить оборот и увеличить число клиентов

Доставку еды и продуктов с Даниловского рынка можно будет оформить через Delivery Сlub. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий директор сервиса Андрей Лукашевич, информацию подтвердил Алексей Волков, гендиректор Ginza Project, владеющей рынком.

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