Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Продукты с рынков в каждый дом

Delivery Club доставит продукты с Даниловского рынка

Другие московские рынки тоже рассматривают доставку или уже успешно тестируют ее. Они хотят нарастить оборот и увеличить число клиентов