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Путин не исключил продления соглашения с ОПЕК

Его можно продлить до конца 2018 года, считает президент России

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности, не исключил возможности продления соглашения со странами ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

«То, что мы сделали с ОПЕК, идет на пользу всей мировой экономике, - констатировал президент. - Я этого не исключаю (продления сделки). Но мы будем смотреть по ситуации на конец марта. Я думаю, что это возможно». «Если говорить о том, до какого срока, как минимум до конца 2018 г. можем продлить сделку ОПЕК+», - отметил президент.

Ранее страны ОПЕК+ обсуждали продление сделки после марта 2018 г. на срок от трех до шести месяцев. Вопрос о судьбе соглашения будет обсуждаться на очередной встрече ОПЕК+ в Вене 30 ноября.

Завтра, 5 октября, Путин обсудит ситуацию на мировом нефтяном рынке с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдель-Азизом Аль Саудом, который приедет с визитом в Москву. «Надеюсь, мы будем иметь удовольствие и честь принимать у себя короля Саудовской Аравии. Тоже, безусловно, будем говорить», - сказал Путин.

В то же время Россия не считает нужным входить в ОПЕК, заявил президент России. «Как мы все видим, как видят все аналитики, даже наше нахождение вне ОПЕК позволяет нам эффективно координировать свою работу. Связывать себя какими-то административными ограничениями мы не считаем нужным», - сказал Путин.

По расчетам Минэнерго России, дополнительные доходы российского бюджета от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ составляют 700 млрд – 1 трлн руб.

В последнее время цена нефти росла, но это провоцирует и увеличение предложения – со стороны сланцевых добытчиков в США, кроме того, в 2018 г. в строй в мире вступят новые проекты, которые были заложены еще до обвала цен, сказал недавно на встрече с журналистами в Москве Энтони Юн, директор департамента по стратегии на глобальных сырьевых рынках Citigroup. Поэтому средний прогноз цены Brent на 2017 и 2018 гг. Citi оставляет на уровне $54 за баррель, а затем ждет ее снижения – до $49 в 2019 г. После этого на рынке начнется новая ребалансировка, сказал Юн.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики пятый месяц подряд снизили свои прогнозы из-за опасений, что предложение нефти не сократится в достаточной степени в 2018 г. Средний прогноз цены Brent в 2018 г., который дали 15 инвестбанков в конце сентября, – $53, WTI – $50 за баррель (в обоих случаях – на $1 меньше, чем в августовском опросе).

Кто решает судьбу нефтяных цен

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