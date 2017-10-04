Путин не исключил продления соглашения с ОПЕК

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Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности
Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности, не исключил возможности продления соглашения со странами ОПЕК об ограничении нефтедобычи.
«То, что мы сделали с ОПЕК, идет на пользу всей мировой экономике, - констатировал президент. - Я этого не исключаю (продления сделки). Но мы будем смотреть по ситуации на конец марта. Я думаю, что это возможно». «Если говорить о том, до какого срока, как минимум до конца 2018 г. можем продлить сделку ОПЕК+», - отметил президент.
Ранее страны ОПЕК+ обсуждали продление сделки после марта 2018 г. на срок от трех до шести месяцев. Вопрос о судьбе соглашения будет обсуждаться на очередной встрече ОПЕК+ в Вене 30 ноября.
Завтра, 5 октября, Путин обсудит ситуацию на мировом нефтяном рынке с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдель-Азизом Аль Саудом, который приедет с визитом в Москву. «Надеюсь, мы будем иметь удовольствие и честь принимать у себя короля Саудовской Аравии. Тоже, безусловно, будем говорить», - сказал Путин.
В то же время Россия не считает нужным входить в ОПЕК, заявил президент России. «Как мы все видим, как видят все аналитики, даже наше нахождение вне ОПЕК позволяет нам эффективно координировать свою работу. Связывать себя какими-то административными ограничениями мы не считаем нужным», - сказал Путин.
По расчетам Минэнерго России, дополнительные доходы российского бюджета от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ составляют 700 млрд – 1 трлн руб.
В последнее время цена нефти росла, но это провоцирует и увеличение предложения – со стороны сланцевых добытчиков в США, кроме того, в 2018 г. в строй в мире вступят новые проекты, которые были заложены еще до обвала цен, сказал недавно на встрече с журналистами в Москве Энтони Юн, директор департамента по стратегии на глобальных сырьевых рынках Citigroup. Поэтому средний прогноз цены Brent на 2017 и 2018 гг. Citi оставляет на уровне $54 за баррель, а затем ждет ее снижения – до $49 в 2019 г. После этого на рынке начнется новая ребалансировка, сказал Юн.
Опрошенные The Wall Street Journal аналитики пятый месяц подряд снизили свои прогнозы из-за опасений, что предложение нефти не сократится в достаточной степени в 2018 г. Средний прогноз цены Brent в 2018 г., который дали 15 инвестбанков в конце сентября, – $53, WTI – $50 за баррель (в обоих случаях – на $1 меньше, чем в августовском опросе).
Кто решает судьбу нефтяных цен
John Moore / AP
Саудовская Аравия - крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК. Согласно ежегодному бюллетеню картеля, Саудовская Аравия добывает 9,6 млн баррелей в сутки и экспортирует 7,6 млн баррелей в сутки. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических по нефти, приводятся другие цифры: по данным BP, добыча Саудовской Аравии составляет 11,5 млн баррелей в сутки (для сравнения, России - 10,8 млн, США - 10 млн). Накануне заседания в Вене представители Саудовской Аравии заявляли, что достигли консенсуса с другими производителями Персидского залива, но в чем именно заключается этот консенсус, неизвестно. Ранее в Саудовской Аравии говорили, что не будут предлагать снизить добычу.
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Kamran Jebreili / AP
Добыча в Объединенных Арабских Эмиратах в 2013 г. - 3,6 млн баррелей в сутки (данные BP) или 2,8 млн баррелей (данные ОПЕК). Королевство текущие цены устраивают - на заседании 26 ноября ОАЭ не будет предлагать сокращать добычу.
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Vahid Salemi / AP
Иран, согласно данным BP и ОПЕК, добывал в 2013 г. 3,6 млн баррелей в сутки, это на 6% меньше, чем годом ранее. Накануне заседания ОПЕК в Вене The Wall Street Journal называла Иран одной из главных жертв снижения цен на нефть: его бюджет сбалансирован на уровне $100 за баррель. Таким образом, Иран заинтересован в резком снижении квот.
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Nabil al-Jourani / AP
Добыча Ирака в 2013 г. - 3,1 млн баррелей в сутки по данным BP и 2,9 млн баррелей в сутки по данным ОПЕК. Около 2,4 млн баррелей в сутки Ирак экспортирует. C 1998 г. на фоне снижения добычи Ирака показатели страны перестали учитываться в квотах картеля. В 2013-2014 гг. в ОПЕК начались дискуссии о необходимости применять квоты и на добычу Ирака, но на 2014 г. исключение для Ирака по-прежнему действует, а добыча в стране ниже квоты 1998 г. - 3,8 млн баррелей в сутки.
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Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2013 г., как и Ирак, добывал в 2013 г. 3,1 млн баррелей в сутки по данным BP и 2,9 млн баррелей в сутки по даным ОПЕК. Из общего объема экспорт составляет 2,1 млн баррелей. Как и ОАЭ с Саудовской Аравией, Кувейт не хочет предлагать сокращать квоты.
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Diego Giudice / Bloomberg
Венесуэла - один из двух латиноамериканских членов картеля. В 2013 г. ее добыча составляла 2,6 млн баррелей в сутки по данным BP и 2,8 млн баррелей по данным самой ОПЕК, экспорт - 1,9 млн баррелей в сутки. Бюджет Венесуэлы сбалансирован при цене в $100 за баррель, накануне совещания в Вене министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес заявлял, что поддержит снижение квот на 5%. По словам Рамиреса, предложение на мировом нефтяном рынке сейчас на 2 млн баррелей в сутки больше, чем потребление.
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George Osodi / AP
Нигерия - крупнейший африканский член ОПЕК. Добыча в этой стране в 2013 г. составила 2,3 млн баррелей в сутки (данные BP) или 1,7 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, даже выше производства - 2,2 млн баррелей. Накануне заседания ОПЕК отмечалось, что добыча в Нигерии и без сокращения квот падает с 2011 г.
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qp.com.qa
Катар добывал в 2013 г. 2 млн баррелей в сутки по версии BP и всего лишь 0,7 млн баррелей в сутки по версии самой ОПЕК. По данным The Wall Street Journal, Катар выступает за сокращение квот.
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bp.com
Еще один африканский член ОПЕК - Алжир. Эта страна добывала в 2013 г. 1,5 млн. баррелей в сутки по версии BP и 1,2 млн баррелей по версии ОПЕК. Алжир выступает за сокращение текущих квот на добычу в ОПЕК.
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Shawn Baldwin / Bloomberg
Ливия добывала в 2013 г. 1 млн баррелей в сутки - как по версии BP, так и по версии ОПЕК. Добыча в Ливии, как и в Нигерии, падает с 2011 г. Накануне встречи в Вене The Wall Street Journal писала, что ОПЕК может снизить квоты всех участников картеля, кроме Ливии и Ирана с Ираком.
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Bruce Stanley / AP
Ангола в 2013 г. добывала 1,8 млн баррелей в сутки по версии BP и 1,7 млн - по версии ОПЕК. При этом экспорт составлял почти 100% от добычи. Бюджет Анголы сформирован исходя из $81 за баррель, текущими ценами в Анголе ($73,7 за баррель из корзины ОПЕК).
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Dolores Ochoa / AP
Эквадор в 2013 г. добывал в 2013 г. 0,5 млн баррелей в сутки (по версиям ВР и ОПЕК). Эквадор - одна из двух стран ОПЕК, которая к концу ноября 2014 г. даже успела подготовить план сокращения добычи нефти (вторая такая страна - Венесуэла).