Путин не исключил продления соглашения с ОПЕК

Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности, не исключил возможности продления соглашения со странами ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

«То, что мы сделали с ОПЕК, идет на пользу всей мировой экономике, - констатировал президент. - Я этого не исключаю (продления сделки). Но мы будем смотреть по ситуации на конец марта. Я думаю, что это возможно». «Если говорить о том, до какого срока, как минимум до конца 2018 г. можем продлить сделку ОПЕК+», - отметил президент.

Ранее страны ОПЕК+ обсуждали продление сделки после марта 2018 г. на срок от трех до шести месяцев. Вопрос о судьбе соглашения будет обсуждаться на очередной встрече ОПЕК+ в Вене 30 ноября.

Завтра, 5 октября, Путин обсудит ситуацию на мировом нефтяном рынке с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдель-Азизом Аль Саудом, который приедет с визитом в Москву. «Надеюсь, мы будем иметь удовольствие и честь принимать у себя короля Саудовской Аравии. Тоже, безусловно, будем говорить», - сказал Путин.

В то же время Россия не считает нужным входить в ОПЕК, заявил президент России. «Как мы все видим, как видят все аналитики, даже наше нахождение вне ОПЕК позволяет нам эффективно координировать свою работу. Связывать себя какими-то административными ограничениями мы не считаем нужным», - сказал Путин.

По расчетам Минэнерго России, дополнительные доходы российского бюджета от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ составляют 700 млрд – 1 трлн руб.

В последнее время цена нефти росла, но это провоцирует и увеличение предложения – со стороны сланцевых добытчиков в США, кроме того, в 2018 г. в строй в мире вступят новые проекты, которые были заложены еще до обвала цен, сказал недавно на встрече с журналистами в Москве Энтони Юн, директор департамента по стратегии на глобальных сырьевых рынках Citigroup. Поэтому средний прогноз цены Brent на 2017 и 2018 гг. Citi оставляет на уровне $54 за баррель, а затем ждет ее снижения – до $49 в 2019 г. После этого на рынке начнется новая ребалансировка, сказал Юн.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики пятый месяц подряд снизили свои прогнозы из-за опасений, что предложение нефти не сократится в достаточной степени в 2018 г. Средний прогноз цены Brent в 2018 г., который дали 15 инвестбанков в конце сентября, – $53, WTI – $50 за баррель (в обоих случаях – на $1 меньше, чем в августовском опросе).

Кто решает судьбу нефтяных цен