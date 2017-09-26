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Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Рынку не хватает нефти

Нефть активно дорожает

Цена Brent взлетела выше $58 за баррель из-за возможного сокращения предложения

В понедельник цена ноябрьских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила $58 за баррель. К 18.27 мск она выросла до $58,4 за баррель – это максимум с июля 2015 г. Поддержку ценам оказало несколько факторов.

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