Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Рынку не хватает нефти
Нефть активно дорожает
Цена Brent взлетела выше $58 за баррель из-за возможного сокращения предложения
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Рынку не хватает нефти
AP
В понедельник цена ноябрьских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила $58 за баррель. К 18.27 мск она выросла до $58,4 за баррель – это максимум с июля 2015 г. Поддержку ценам оказало несколько факторов.
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