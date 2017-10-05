Стратегический партнер китайской CEFC станет вторым якорным инвестором при размещении En+
Холдинг Дерипаски официально объявил об IPO в Лондоне
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GDR на существующие акции продаст Basic Element Limited и/или B-Finance Limited Дерипаски
Brent Lewin / Bloomberg
En+ Олега Дерипаски официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже. Общий объем сделки составит около $1,5 млрд.
Как говорится в сообщении En+, $1 млрд привлечет сама компания за счет размещения новых акций. GDR на существующие акции продаст Basic Element Limited и/или B-Finance Limited Дерипаски. За такую сумму компания предлагает 15% пакет акций.
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