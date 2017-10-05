Кредиторы Кехмана требуют продлить его банкротство

После завершения процедуры его нельзя освобождать от долгов, считают банки

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Банк удовлетворен результатами собрания, если суд примет решение не освобождать Кехмана от обязательств, долги списаны не будут Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сегодня в Москве по инициативе Сбербанка прошло собрание кредиторов Владимира Кехмана. В его повестке был вопрос о продлении на четыре или шесть месяцев процедуры реализации имущества Кехмана, говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Также они хотят, чтобы после завершения процедуры должник не был освобожден от долгов.