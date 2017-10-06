Суд арестовал основателя ГК «Единые решения» на два месяца

В ноябре 2013 г. между комитетом по строительству Петербурга и коммерческой структурой, входящей в ГК «Единые решения», был заключен госконтракт на строительство детской школы искусств на Туристской улице Е. Егоров / Ведомости

Дзержинский районный суд на два месяца заключил под стражу основателя ГК «Единые решения» Владимира Артеева, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда. Артеев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по этой статье ему грозит до 10 лет.

Артеев и его адвокат в судебном заседании возражали против заключения под стражу и просили избрать меру, не связанную с лишением свободы, сообщает пресс-служба суда.

Вчера Артеева задержали следователи совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», Артеев, прилетевший из-за границы во вторник, был задержан в среду утром в комплексе «Авеню апарт» на ул. Академика Павлова, кроме него в Следственный комитет доставили еще трех человек, в том числе его жену Марию Дартау.

В ноябре 2013 г. между комитетом по строительству Петербурга и коммерческой структурой, входящей в ГК «Единые решения», был заключен госконтракт на строительство детской школы искусств на Туристской улице . В результате работы по строительству были выполнены не в полном объеме, а более 18 млн руб. бюджетных средств похищено, сообщала вчера пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу. По данным «Фонтанки», подрядчик получил из бюджета около 140 млн руб., контракт был расторгнут в 2015 г. Здание школы все еще не достроено.

Владимир Артеев – совладелец (33%) и гендиректор ООО «Статус» (владеет строительными компаниями ООО «СТС», ООО «ТИР» и 50% ООО «Донк»), ему принадлежало ЗАО «Единые решения», до марта 2015 г. он был владельцем и гендиректором ООО «Единые решения», которое специализируется на строительных работах разного профиля, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Брат Владимира Артеева – Андрей с октября 2012 г. до августа 2013 г. был председателем комитета по строительству Петербурга и покинул пост из-за неудовлетворительных показателей работы, в том числе по вводу строящихся по заказу комитета объектов.

В марте 2016 г. петербургская администрация сообщила о расторжении 12 контрактов на 4 млрд руб. со строительной компанией «Единые решения» из-за задержки со сдачей объектов.

В 2016 г. ЗАО «Единые решения» и ООО «Строительная компания «Единые решения» были признаны банкротами, в отношении их открыто конкурсное производство.

Банкротится и сам Артеев. В июле этого года его банкротство инициировала компания ООО «Стройсити», которой Артеев должен около 1 млн руб. В августе в дело вступил банк «Александровский», долг Артеева перед которым – 16,3 млн руб. Пресс-служба «Александровского» отказалась от комментариев по этому делу.