Задержан основатель ГК «Единые решения» Владимир Артеев
Его подозревают в хищении бюджетных средств
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«Проведен ряд обысков, устанавливаются соучастники, проверяется информация о совершении аналогичных преступлений при строительстве социально значимых объектов. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», - сообщает ГСУ СКР по Петербургу
Руслан Шамуков / ТАСС
Следователи совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России по Петербургу и Ленобласти 4 сентября задержали Владимира Артеева, фактического руководителя ГК «Единые решения», говорится в сообщении ГСУ СКР по Петербургу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным «Фонтанки», Артеев, прилетевший из-за границы во вторник, был задержан в среду утром в комплексе «Авеню апарт» на улице Академика Павлова, кроме него в Следственный комитет доставили еще трех человек, в том числе жену бизнесмена Наталью Дартау.
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