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Стройки и инфраструктура

Задержан основатель ГК «Единые решения» Владимир Артеев

Его подозревают в хищении бюджетных средств

Следователи совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России по Петербургу и Ленобласти 4 сентября задержали Владимира Артеева, фактического руководителя ГК «Единые решения», говорится в сообщении ГСУ СКР по Петербургу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным «Фонтанки», Артеев, прилетевший из-за границы во вторник, был задержан в среду утром в комплексе «Авеню апарт» на улице Академика Павлова, кроме него в Следственный комитет доставили еще трех человек, в том числе жену бизнесмена Наталью Дартау.

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