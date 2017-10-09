Ставка на расширение Панамского канала оправдалась
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Панамский канал теперь может пропускать корабли водоизмещением в три с лишним раза больше, чем до того как его открыли в июне 2016 г. после девяти лет работ по расширению. Благодаря этому значительно увеличилась торговля через порты восточного побережья США, а судоходные компании стали отправлять больше предназначенных для США грузов через него, а не через Суэцкий канал. Это развеивает опасения, что инвестиции в расширение Панамского канала, составившие $5,4 млрд, не оправдают себя.
С начала года транзитный тоннаж через через Панамский канал увеличился примерно на 23%, утверждают его управляющие, он 2000 раз пропустил суда, которые не могли пройти до расширения. «Столь беспрецедентное увеличение спроса вызвано тем, что порты на побережье Мексиканского залива и восточном побережье США готовились к обновлению шлюзов», – говорит Мануэль Бенитес из Администрации Панамского канала.
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