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Мировая экономика

Ставка на расширение Панамского канала оправдалась

Из-за этого уменьшилась роль Суэцкого канала

Панамский канал теперь может пропускать корабли водоизмещением в три с лишним раза больше, чем до того как его открыли в июне 2016 г. после девяти лет работ по расширению. Благодаря этому значительно увеличилась торговля через порты восточного побережья США, а судоходные компании стали отправлять больше предназначенных для США грузов через него, а не через Суэцкий канал. Это развеивает опасения, что инвестиции в расширение Панамского канала, составившие $5,4 млрд, не оправдают себя.

С начала года транзитный тоннаж через через Панамский канал увеличился примерно на 23%, утверждают его управляющие, он 2000 раз пропустил суда, которые не могли пройти до расширения. «Столь беспрецедентное увеличение спроса вызвано тем, что порты на побережье Мексиканского залива и восточном побережье США готовились к обновлению шлюзов», – говорит Мануэль Бенитес из Администрации Панамского канала.

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