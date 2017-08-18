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Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: США диктуют цену газа

США превращаются в глобальный центр торговли газом

Роль Henry Hub выросла благодаря экспорту американского газа, но в Европе у него все еще есть конкуренты

Цены на природный газ в Henry Hub, газопроводном центре в штате Луизиана, давно служат ориентиром для торговли в США. Теперь они помогают устанавливать цены от Мозамбика до Японии.

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