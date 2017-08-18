Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: США диктуют цену газа
США превращаются в глобальный центр торговли газом
Роль Henry Hub выросла благодаря экспорту американского газа, но в Европе у него все еще есть конкуренты
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Цены в Henry Hub стали использоваться, когда Cheniere Energy заключила первый контракт на экспорт СПГ с побережья Мексиканского залива США в 2011 г.
Derick E. Hingle / Bloomberg
Цены на природный газ в Henry Hub, газопроводном центре в штате Луизиана, давно служат ориентиром для торговли в США. Теперь они помогают устанавливать цены от Мозамбика до Японии.
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