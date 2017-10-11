Совладелец «Юлмарта» арестован на два месяца

Суд отказался отпустить Дмитрия Костыгина под подписку о невыезде: у него второе гражданство

Ранее сообщалось, что у Костыгина есть гражданство Сент-Китс и Невис. Но сам он на суде заявил о наличии только российского гражданства Антон Ваганов / для Ведомостей

Судья Смольнинского районного суда Петербурга Екатерина Мезенцева арестовала Дмитрия Костыгина на два месяца, мерой пресечения выбран домашний арест. Судья посчитала оправданными доводы следствия о том, что в мошенничестве могли принимать участие неустановленные лица, которых Костыгин может предупредить.

Защита Костыгина предлагала выпустить его под подписку о невыезде с залогом в 50 млн руб., ссылаясь на наличие у него пятерых детей и на его желание вести переговоры со Сбербанком.

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, сроком на два месяца, до 09.12.2017 г. Фигурант вину не признает», - говорится в официальном комментарии суда.

Сам Костыгин не прокомментировал решение суда.

Чей гражданин?

Адвокат Костыгина Анатолий Логинов на суде заявил, что его подзащитный не причастен ни к получению кредита, ни к хищению. «Состава преступления нет. Деньги были потрачены на приобретение товаров, а не похищены», - отметил он. Следствие, напротив, заявило, что наличие гражданства другого государства и загранпаспорта уже основание для домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что у Костыгина есть гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис. Но сам он на суде заявил о наличии только российского гражданства. Его адвокат подтвердил «Ведомостям» гражданство Сент-Китса.

Следственный комитет России (СКР) официально предъявил Костыгину обвинение в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», заключил в марте 2016 г. договор со Сбербанком об открытии кредита. Для его получения в Сбербанк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта», говорится в сообщении СКР. В апреле 2016 г. Сбербанк перечислил 1 млрд руб., которыми Костыгин распорядился по своему усмотрению.

Накануне стало известно об обысках у Костыгина и его задержании.

Падение «Юлмарта»

С начала 2016 г. «Юлмарт» находился в состоянии акционерного конфликта. Мажоритарии Август Мейер и Костыгин разошлись с партнером Михаилом Васинкевичем во мнениях о том, как дальше развивать бизнес. Из-за конфликта у ритейлера начались проблемы с банками-кредиторами.

В 2016 г. «Юлмарт», по данным Data Insight и Ruwards, уступил первое место по обороту в российском онлайн-ритейле компании Wildberries: 45,6 млрд руб. против 38,8 млрд руб. Cреди всех российских ритейлеров в 2016 г. «Юлмарт» по обороту занимал 40-е место, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

В январе – июне 2017 г. бизнес «Юлмарта» продолжил страдать: оборот сократился до 17,3 млрд руб., или на 16% в сравнении с январем – июнем 2016 г., сообщил представитель компании: «Динамика обусловлена общим падением рынка, а также акционерным конфликтом, из-за которого блокированы некоторые проекты развития компании, обеспечивающие часть оборота». На 30 июня сеть «Юлмарта», по собственным данным, объединяла 365 разных объектов (-44 к началу года), в том числе 326 пунктов выдачи заказов, 39 городских и пригородных центров исполнения заказов.