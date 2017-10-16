«Газпром» сбился с рекордного темпа из-за жары

Основной причиной относительного снижения объемов поставок могла стать нетипично теплая погода в Европе, где дневные температуры до сих пор стабильно держатся выше 20 градусов ПАО «Газпром»

За первые 15 дней октября «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 7,4 млрд куб. м газа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные компании. Это на 7,6% меньше, чем было экспортировано за тот же период в 2016 г. (7,96 млрд куб. м). Начиная с августа 2016 г. и вплоть до этого момента экспорт «Газпрома» стабильно рос в сравнении с показателями предыдущего года.

Основной причиной относительного снижения объемов поставок могла стать нетипично теплая погода в Европе, где дневные температуры до сих пор стабильно держатся выше 20 градусов. А в Риме, столице Италии, которая входит в тройку крупнейших европейских потребителей «Газпрома», температура сегодня днем и вовсе поднималась до 27 градусов.

В 2016 г. в это же время в большинстве стран Европы уже начался отопительный сезон. На его фоне значительно увеличился разрыв между стоимостью российского газа и спотовыми ценами на европейских хабах, что также способствовало установлению нетипично высокого для этого времени года показателя поставок.

В то же время общий объем поставок в 2017 г. продолжает значительно превышать показатели прошлого года. Всего в 2016 г. «Газпром» экспортировал 179,3 млрд куб. м газа, что стало для компании абсолютным рекордом. Сейчас «Газпром» опережает свой собственный график прошлого года на 13,9 млрд куб. м - с 1 января по 15 октября 2017 г. экспортировано уже 148,6 млрд куб. м (+10,3% к тому же периоду 2016 г.).

В начале октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что общие объемы экспорта 2017 г. превысят 190 млрд куб. м: «В этом году мы абсолютно точно поставим исторический рекорд поставки газа на экспорт в Европу. Объемы, по-видимому, превысят 190 млрд куб. м».