Аномальная жара помогла «Газпрому» экспортировать газ

Спотовые цены на газ в Европе впервые с начала лета превысили $200 за 1000 куб. м

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Сверхвысокие температуры были зафиксированы в Испании Marcelo del Pozo / Reuters

С начала августа «Газпром» обновил рекорды транзита газа в Европу уже несколько раз. «Новый максимальный показатель был зафиксирован 24 августа и составил 590,3 млн куб. м», – говорится в сообщении компании. Перед этим компания рассказывала о нетипично высоких объемах поставок газа в дальнее зарубежье 9 августа (562 млн куб. м). «Суточные объемы поставок российского газа в дальнее зарубежье в начале августа сопоставимы с уровнем зимних месяцев», – отмечал тогда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, сравнив их с пиковыми показателями зимы 2015/16 г. (539 млн куб. м). 16 августа рекорд был обновлен показателем 586,5 млн куб. м, но и он продержался всего неделю. Подобные темпы роста поддерживают аномально высокие температуры в Европе и скачок цен на спотовом рынке, объясняют аналитики.