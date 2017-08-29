ТЭК
Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Европа предпочла трубу «Газпрома»

Аномальная жара помогла «Газпрому» экспортировать газ

Спотовые цены на газ в Европе впервые с начала лета превысили $200 за 1000 куб. м

С начала августа «Газпром» обновил рекорды транзита газа в Европу уже несколько раз. «Новый максимальный показатель был зафиксирован 24 августа и составил 590,3 млн куб. м», – говорится в сообщении компании. Перед этим компания рассказывала о нетипично высоких объемах поставок газа в дальнее зарубежье 9 августа (562 млн куб. м). «Суточные объемы поставок российского газа в дальнее зарубежье в начале августа сопоставимы с уровнем зимних месяцев», – отмечал тогда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, сравнив их с пиковыми показателями зимы 2015/16 г. (539 млн куб. м). 16 августа рекорд был обновлен показателем 586,5 млн куб. м, но и он продержался всего неделю. Подобные темпы роста поддерживают аномально высокие температуры в Европе и скачок цен на спотовом рынке, объясняют аналитики.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике