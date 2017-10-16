Раскрыта точная сумма покупки китайцами доли в «Роснефти»

По словам Сечина, окончательная структура акционеров «Роснефти» сформирована Е. Разумный / Ведомости

Консорциум из катарского инвестиционного фонда QIA и швейцарского трейдера Glencore продадут CEFC China Energy 14,16% в «Роснефти» за 3,9 млрд евро и эквивалент $4,6 млрд в евро, говорится в раскрытии трейдера.

Сделка была анонсирована в начале сентября, тогда условия транзакции назывались другие: стороны договорились, что CEFC China Energy купит аналогичную долю в «Роснефти» по средней рыночной цене за 30 дней с момента начала сделки с премией в 16%, тогда стоимость пакета оценивалась в $9,1 млрд (7,5 млрд евро), два источника «Ведомостей», близкие к разным сторонам сделки, подтверждали эту цифру.

Китайская компания выкупила ту часть пакета QHG Oil, под которую консорциум брал кредит, отмечал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин «Интерфаксу». По его словам, окончательная структура акционеров «Роснефти» сформирована. Компания примет участие как миноритарный акционер в ряде проектов «Роснефти» по добыче.

Пакет в «Роснефти» продается без долга, знает один из источников «Ведомостей». Зимой 2017 г. QIA и Glencore заплатили 692 млрд руб., или 10,2 млрд евро, за 19,5% «Роснефти». Если сделка с CEFC будет закрыта по объявленной цене, то прежние владельцы заработают на купле-продаже акций «Роснефти» 100 млн евро на двоих. По итогам 2016 г. QHG Oil также получила от «Роснефти» дивиденды на 174 млн евро (по курсу на последний день выплат), еще 116 млн консорциум может получить, если реестр акционеров для выплаты дивидендов за первое полугодие 2017 г. закроется раньше, чем сделка.

После сделки CEFC станет третьим крупнейшим акционером «Роснефти» после госкомпании «Роснефтегаз» (50% плюс 1 акция) и BP (19,75%). Под контролем QIA останется 4,7%, у Glencore – 0,5%. Чем обусловлена премия, стороны не говорят.

Для покупки 14,16% «Роснефти» китайский энерготрейдер CEFC ведет переговоры с ВТБ о бридж-кредите, рассказали два человека, близких к разным сторонам переговоров. Речь может идти о привлечении $5,1 млрд, пишет Reuters.

Один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что кредит может быть и больше – до $6 млрд. Подтвердить это «Ведомостям» не удалось. Кредит предполагается выдать на год с возможностью пролонгации еще на год. Остальные $3,1 млрд (14,16% «Роснефти» оценены в $9,1 млрд) CEFC намерена заплатить из собственных средств, говорит собеседник.

Человек, близкий к участникам готовящейся сделки, уверяет, что китайцы разговаривают со многими банками, основной кредитор под эту сделку у них China Development Bank (CDB). Именно с ним ведет переговоры CEFC, чтобы привлечь длинные деньги, но процесс оформления бумаг занимает время, отмечает второй собеседник «Ведомостей». QHG Oil Ventures (СП Qatar Investment Authority и Glencore, приватизировало в прошлом году 19,5% «Роснефти») хочет закрыть сделку с CEFC до конца года, говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Чтобы быстрее привлечь средства, CEFC обратилась в ВТБ, знает собеседник «Ведомостей».