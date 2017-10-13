Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: ВТБ заплатит еще и за китайцев

ВТБ может дать китайцам кредит на покупку «Роснефти»

Кредит до $6 млрд нужен CEFC для приобретения 14,16% в российской компании, еще $3,1 млрд она заплатит из своих средств