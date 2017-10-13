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Виталий Петлевой
ТЭК
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: ВТБ заплатит еще и за китайцев

ВТБ может дать китайцам кредит на покупку «Роснефти»

Кредит до $6 млрд нужен CEFC для приобретения 14,16% в российской компании, еще $3,1 млрд она заплатит из своих средств

Для покупки 14,16% «Роснефти» китайский энерготрейдер CEFC ведет переговоры с ВТБ о бридж-кредите, рассказали два человека, близких к разным сторонам переговоров. Речь может идти о привлечении $5,1 млрд, пишет Reuters.

Один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что кредит может быть и больше – до $6 млрд. Подтвердить это «Ведомостям» не удалось. Кредит предполагается выдать на год с возможностью пролонгации еще на год. Остальные $3,1 млрд (14,16% «Роснефти» оценены в $9,1 млрд) CEFC намерена заплатить из собственных средств, говорит собеседник.

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