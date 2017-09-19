Власти Китая назвали цель вхождения CEFC в капитал «Роснефти»

Е. Разумный / Ведомости

Партнерство с «Роснефтью» и Катаром должно обеспечить китайской CEFC доступ к необходимым компании ресурсам, в том числе к природному газу, сообщает со ссылкой на заявление председателя совета директоров CEFC Е Цзяньмина китайское информационное агентство «Синьхуа». Предусмотренный национальной стратегией переход к газовой электрогенерации требует от компании «брать под контроль ресурсы природного газа», говорится в заявлении.

О планах CEFC войти в состав акционеров «Роснефти» впервые стало известно в конце августа. 8 сентября швейцарский трейдер Glencore подтвердил, что китайская CEFC China Energy купит 14,16% в QHG Oil с 16%-ной премией к средней рыночной цене за 30 дней, сообщил швейцарский трейдер Glencore. Когда должна закрыться сделка, компания не сообщила. После сделки Glencore останется акционером «Роснефти» с долей 0,5%, а катарский фонд QIA - с долей 4,7%. Сделка будет закрыта после финальных переговоров и одобрения регуляторов.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин сообщал, что «в продолжение этой сделки «Роснефть» подписала с CEFC документы об участии китайской корпорации в ряде проектов на территории России в качестве миноритарных акционеров». «Прежде всего речь идет о серии добычных проектов в Восточной Сибири, также рассматривается участие в нефтехимических проектах и других», - сказал Сечин.

Как CEFC рассчитывает получать газ из контролируемых совместно с «Роснефтью» месторождений, Е Цзяньмин в своем заявлении не уточняет. Единственный контракт о поставках газа в КНР, о котором доподлинно известно, — соглашение между «Газпромом» и другой китайской компанией, CNPC. Поставки по специально строящемуся для этого газопроводу «Сила Сибири» должны начаться в декабре 2019 г. «Роснефть» доступа к экспортному трубопроводу, равно как и в принципе к экспорту газа, на данный момент не имеет. Хотя с просьбой либерализовать экспорт газа, в том числе предоставить компании доступ к «Силе Сибири», «Роснефть» обращалась к правительству неоднократно.