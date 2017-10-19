Геннадий Тимченко нашел партнера для выращивания яблок на Кубани

Его «Волга груп» и агрохолдинг «АФГ националь» могут создать одно из крупнейших предприятий в России

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«АФГ националь» – один из крупнейших агрохолдингов России М. Стулов / Ведомости

«Волга груп» миллиардера Геннадия Тимченко может войти в капитал «дочки» агрохолдинга «АФГ националь» – компании «Южные земли», рассказали «Ведомостям» два человека, слышавшие о деталях этих переговоров от разных сторон. Ходатайство о покупке «Волга груп» доли в «Южных землях» уже поступило в Федеральную антимонопольную службу – соответствующий документ размещен на ее сайте. О какой доле идет речь, не уточняется. Представитель «Волга груп» Антон Куревин подтвердил подачу ходатайства в ФАС, не раскрыв деталей. «Волга груп» может получить миноритарный пакет, уточнил человек, знакомый с планами компаний. Представитель «АФГ националь» этот вопрос комментировать отказался.