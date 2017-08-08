«Кузен премьера», по версии ФБК, начал выращивать яблоки на Кубани

В среднем покупка современных садов в Краснодарском крае обходится в 100 000 руб. за гектар, говорит российский садовод Михаил Глушков Виталий Тимкив/ТАСС

Компания «Ключ-агро» выкупила имущество сельскохозяйственного предприятия «Приреченский» в одноименном поселке Краснодарского края, рассказал «Ведомостям» сотрудник местной администрации. Представитель прежнего владельца – Ремонтного строительно-дорожного предприятия – сообщил лишь, что компания больше им не владеет. «Ключ-агро», по данным ЕГРЮЛ, принадлежит гендиректору тепличного комбината «Сейм-агро» в Курской области Андрею Медведеву. Представитель Медведева подтвердил покупку имущества предприятия.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в недавнем расследовании называл Андрея Медведева двоюродным братом премьер-министра Дмитрия Медведева. Представитель бизнесмена его родство с премьером не комментирует: это не имеет отношения к бизнесу компании. Представитель премьер-министра Наталья Тимакова на вопросы «Ведомостей» не ответила.

«Ключ-агро» выращивает яблоки на 200 га, с которых в 2017 г. планируется собрать 4000 т урожая. В перспективе – увеличение площадей садов до 500 га, говорит представитель Медведева. Такое предприятие – среднее для российского рынка, оценивает исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Сумма сделки не раскрывается. В среднем покупка современных садов в Краснодарском крае обходится в 100 000 руб. за гектар, говорит российский садовод. Исходя из этого, 200 га могли обойтись в 20 млн руб. Инвестиции в интенсивные сады составляют 1,5–2 млн руб. за гектар, говорит Глушков. Следовательно, дополнительные 300 га могут обойтись «Ключ-агро» в 450–600 млн руб. В новые сады компания будет инвестировать собственные средства и, возможно, привлекать банковское финансирование, говорит представитель Медведева.

Андрею Медведеву принадлежит еще одно предприятие в Краснодарском крае – «Мост-агро», следует из данных ЕГРЮЛ. Оно тоже будет заниматься яблоками, говорит его представитель.

Андрей Медведев бизнесмен Это интересный, доходный бизнес и еще, что для меня немаловажно, – социально ориентированный. Родная Кубань славится своими яблоневыми садами. И мы будем эту славу укреплять.

При использовании современных интенсивных технологий действительно можно добиться хорошей рентабельности – на уровне 30–50%, говорит Глушков. А климат на Кубани во многом схож, например, с Италией, говорит руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга «АФГ Националь» (тоже выращивает яблоки в Краснодарском крае) Олег Рьянов. Поэтому здесь могут расти практически любые европейские сорта. Благодаря в том числе климату урожайность с гектара в «Садах Кубани» (входит в агрохолдинг «Степь» АФК «Система» Владимира Евтушенкова) одна из самых высоких в России – 30–40 т с га, говорит гендиректор «Степи» Константин Аверин. У «Ключ-агро» пока выходит 20 т.

Производство яблок после введения эмбарго на европейские продукты перспективно, уверен Рьянов. Импорт, хоть и ограничен, по-прежнему составляет 70–90% на полках магазинов, продолжает он. Качество и разнообразие яблок заметно снизились, а цены выросли, продолжает Рьянов. Основные поставщики в 2016 г. – Сербия, Китай, Молдова, Белоруссия (статистика таможни).

Многие российские бизнесмены воспользовались эмбарго и занялись садоводством. «Волга груп» Геннадия Тимченко в 2014 г. приобрела производителя яблок «Алма продакшн» с 316 га садов (данные компании). В 2015 г. «Степь» скупила в Краснодарском крае предприятия с 779 га садов. В 2016 г. занялся садоводством основатель табачного дистрибутора «Мегаполис» Сергей Кациев: его проект в Северной Осетии рассчитан на 600 га. У «АФГ Националь» 400 га садов.

Для развития садоводства в 2015 г. Минсельхоз в 5 раз увеличил господдержку на закладку и уход за плодовыми и ягодными насаждениями – до 2,5 млрд руб., такой же она осталась и в 2016 г., уточнил представитель Минсельхоза. На этот год на всю программу поддержки АПК выделено 216 млрд руб., причем регионы сами решают, какие направления поддерживать. Для садов высокой интенсивности субсидии компенсируют лишь 15% затрат, напоминает Рьянов, тогда как, например, в Европе – до 90%.

Всего в России 97 000 га яблоневых садов, по данным Национального плодоовощного союза. Основная проблема в том, что большая часть предприятий выращивает яблоки по устаревшим технологиям, говорит Глушков. А популярные, более дорогие сорта яблок (гренни смит, ред чиф и проч.) выращиваются только в 20% садов.

«Ключ-агро» выращивает традиционные для Кубани и высокоурожайные сорта, приспособленные к интенсивному садоводству, говорит представитель Медведева, не уточняя какие. Начальник отдела садоводства минсельхоза Краснодарского края Евгений Крицкий относит к традиционным для Кубани сортам голден делишес, гренни смит, айдаред, кубанское багряное, прикубанское, ренет Симиренко. Последний сорт больше всего любит Дмитрий Медведев, цитировал премьера в августе 2015 г. краснодарский телеканал «Кубань 24».