ФСБ засекретила ответ на запрос о проверке расследования ФБК про Медведева

ФСБ предоставила ответ на депутатский запрос депутата КПРФ Валерия Рашкина, который просил проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. «Хитрая ФСБ прислала ответ по имуществу Медведева с пометкой «для служебного пользования». Информации по вопросу там чуть менее чем ноль», – написал депутат в Twitter.

17 марта Рашкин направил запрос на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, копии были направлены директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке. Он просил провести проверку информации «о возможной коррупционной деятельности» Дмитрия Медведева. 5 апреля Госдума проголосовала против проведения парламентского расследования по материалам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Сам Медведев назвал расследование ФБК «чушью и какими-то бумажками». По его словам, заказывают подобные расследования «люди, у которых есть вполне конкретные политические цели». «Они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей», – говорил премьер.