Bloomberg сообщил о тревоге Медведева

Премьер-министр Дмитрий Медведев сейчас больше, чем когда бы то ни было, обеспокоен своим политическим будущим, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух его соратников. Есть вероятность, что премьер будет становиться все более уязвимым по мере приближения выборов президента в марте 2018 г., сказали еще два источника, близких к Кремлю. Агентство оценивает шансы на то, что Кремль перед выборами пожертвует теряющим популярность и обвиненным в коррупции Медведевым.

Ранее перед президентскими выборами Владимир Путин дважды внезапно отправлял в отставку премьер-министра, чтобы укрепить свои позиции перед голосованием, Медведев долгое время казался исключением для этого правила, напоминает Bloomberg.

В марте 2017 г. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил разоблачительный фильм о премьере «Он вам не Димон», в котором говорилось о том, как Медведев распоряжается дорогой недвижимостью. После этого премьер забанил Навального в Instagram и Twitter, а его пресс-секретарь Наталья Тимакова назвала фильм «пропагандистским выпадом оппозиционного персонажа». Через несколько дней сам Медведев назвал расследование ФБК «чушью и какими-то бумажками», которые делаются «по принципу компота» «за большие деньги» «частных спонсоров», чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей. Почти через две недели после выхода фильма о намерении судиться с Навальным и ФБК заявили два героя расследования – бизнесмен Алишер Усманов и однокурсник Медведева, председатель наблюдательного совета фонда «Дар» Илья Елисеев. Оба отметили, что понимают, что их иски создают дополнительный пиар оппозиционеру, но не судиться они не могут.

26 апреля был обнародован опрос «Левада-центра», по которому рейтинг доверия Дмитрию Медведеву достиг рекордно низких показателей, а его отставку поддержала бы почти половина опрошенных. Ему не доверяют 52% россиян (доверяют 33%). На не задававшийся ранее вопрос об отставке премьера положительно ответили 45% (отрицательно – 33%). Схожий тренд фиксирует и фонд «Общественное мнение»: падение доверия к премьеру с первой и второй недель марта (с 46 до 39%) и рост недоверия (с 44 до 50%). Тимакова про опрос «Левады» заявила, что премьер-министр не придает значения политически ангажированным исследованиям. «Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу», – сказала она. Директор «Левада-центра» Лев Гудков через «Фонтанку.ру» потребовал извинений и высказал мнение, что такая реакция является признаком неуверенности власти: «Я видел эти комментарии. Лучше всего им извиниться перед нами за лживое утверждение, что это «политический заказ». Исследование было проведено в инициативном порядке. За наш счет. Никто нам его не заказывал. О заказе сказала Тимакова».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле проанализируют результаты этого опроса, но отметил, что работа правительства сложна, а данные опросов волатильны. Рейтинги Путина остаются высокими, отмечает Bloomberg. «Рейтинги растут и снижаются, это нормально», – сказал этому агентству Песков, но отказался отвечать на вопрос, по-прежнему ли премьер пользуется полным доверием со стороны президента.

Агентство объясняет, что отставка непопулярного премьера кажется легким выбором: появление нового человека на этой должности создаст впечатление свежего притока в правительство Путина и может подстегнуть явку на выборах, когда избиратели находятся в унынии на фоне самого долгого экономического спада за последние 20 лет. Однако отставка Медведева воодушевит оппонентов Путина. Путин не может уволить Медведева, «не сделав тем самым подарок Навальному», – сказал Bloomberg политолог Глеб Павловский.

Соратники Медведева связывают его нынешние проблемы с политическими соперниками в Кремле, близкими к спецслужбам, и в том числе с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, утверждает агентство. Оно напоминает, что ранее Сечин как сторонник доминирования государства в экономике не раз схлестывался с Медведевым и технократами в правительстве, которые больше поддерживают свободный рынок, а в 2016 г. «Медведев проиграл бой в попытке помешать "Роснефти" купить более мелкого конкурента у государства, когда Путин поддержал Сечина». В ближайшем окружении президента есть озабоченность в связи с тем, что если что-то случится с Путиным, исполнять его обязанности, по Конституции, будет Медведев. Как сказал Bloomberg политолог Сергей Марков, хотя никаких очевидных рисков для Путина нет, который, судя по всему, здоров, у Медведева в этой ситуации будет много поводов для мести, так что на Путина давят все сильнее, чтобы он премьера отстранил. При этом Марков считает Медведева «тефлоновым» и способным выдержать любое количество ударов, и полагает, что премьер устоит.

12 апреля Financial Times выпустила публикацию о противоборстве серьезных игроков внутри Кремля и по всей России, борьба между которыми и амбиции которых, по мнению источников, угрожают власти Владимира Путина сильнее, чем Алексей Навальный. Для примера издание привело информацию о конфликте Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Герои публикации тут же объединились и пригрозили газете судом в связи с «заведомо бездоказательной и сознательной ложью».

Bloomberg напомнил карьеру Медведева во власти, ожидания, связанные с тем, что он может стать реформатором, наладить более теплые отношения с Западом, и с его заявлением о том, что «свобода лучше несвободы». Также агентство напомнило об имидже премьера как Робина при Бэтмене-Путине, который Медведев никогда не мог полностью сбросить.