Вредная профессия

Когда выходит этот фильм Навального про Медведева, невозможно, чтобы власть молчала <...> – сказал в среду «Дождю» Никита Михалков. – Молчание в данном случае выглядит настолько неоднозначно, что вызывает в людях такое сомнение, которое может оправдать им и их детям вот такие выходы на борьбу со строем государственным в стране».

В среду же был опубликован опрос «Левада-центра», согласно которому рейтинг доверия Дмитрию Медведеву достиг рекордно низких показателей. Ему не доверяют 52% россиян (доверяют 33%). На не задававшийся ранее вопрос об отставке премьера положительно ответили 45% (отрицательно – 33%). Схожий тренд фиксирует и фонд «Общественное мнение»: падение доверия к премьеру с первой и второй недель марта (с 46 до 39%) и рост недоверия (с 44 до 50%). Важно ли это?