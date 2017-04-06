Премьер упал

Рейтинг одобрения деятельности Дмитрия Медведева в марте упал сразу на 10 процентных пунктов – с 52 до 42% – и достиг абсолютного минимума за последние 10 лет, следует из опроса «Левада-центра». Это выглядит плохо, но неочевидно, что чем-то грозит премьеру.

Прочить отставку техническому, как казалось, премьеру Медведеву стали спустя буквально через год после его назначения в 2012 г. Оценивать работу премьера и правительства может только президент, не раз говорил Медведев. А президенту вроде бы и хвалить их не за что, и увольнять не за что: перед кабинетом Медведева изначально не ставилось задач такого масштаба и важности, чтобы их провал требовал крайних мер вроде отставки. А жизнь как-то вывезла: часть из казавшихся трудновыполнимыми 11 инаугурационных указов Путина сама собой пропала из повестки; зарплаты врачей и учителей вроде бы выросли (хотя эксперты спорят – в реальности или только на бумаге); зависимость от углеводородов не ликвидирована, но бюджет как-то справляется; реформы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения вызывают глухое раздражение, но формально идут; население беднеет, но голосует как надо; инфляцию поймали; ВВП, кажется, отрастает в гомеопатических дозах – и вот уже почти пять лет, как премьер на рабочем месте. В логике Медведева это значит, что президент в общем и целом доволен правительством и премьером, а люди – ну что люди? кто тут работодатель?