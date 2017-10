Полина Дерипаска оказалась владелицей 6,9% En+

В октябре 2017 г. En+ выпустила обыкновенные акции и передала их в пользу Полины Дерипаски Сергей Бобылев/ТАСС

Полина Дерипаска оказалась владелицей 6,9% акций En+, следует из проспекта к размещению компании на Лондонской бирже. Стоимость ее пакета исходя из текущей оценки компании можно оценить в $500-600 млн.

Полина Юмашева (дочь бывшего руководителя администрации Бориса Ельцина Валентина Юмашева) и Олег Дерипаска поженились в 2001 г. Брачного контракта супруги не заключали. «Мне кажется, в России это не очень принято», – говорила Полина Дерипаска в 2008 г.

Сегодня En+ объявила диапазон цены размещения в рамках IPO в $14-17 за GDR. Это соответствует оценке всей компании (до поступления средств от размещения новых акций) в $7-8,5 млрд. Предполагается, что без учета опциона на доразмещение предложение составит 15,8–18,8% от общего уставного капитала компании.

В проспекте отмечено, что в октябре 2017 г. En+ выпустила 6,9% обыкновенных акций и передала их в пользу Полины Дерипаски. Передача пакета в ее пользу обременена колл-опционом, по которому Олег Дерипаска может получить этот пакет в прямой или косвенный контроль, отмечено в проспекте. Условия этого опциона не раскрываются, но основной акционер En+ может реализовать колл-опцион частично или полностью, указано в проспекте.

Представитель En+ отказался от комментариев.

Сам Дерипаска владеет En+ через две структуры - B-Finance Limited (61,55%) и Basic Element Limited (21,10%), еще 4,35% компании принадлежит ВТБ, который может продать пакет до декабря 2018 г.

En+ обещает после IPO платить стабильные дивиденды - минимум по $250 млн в год. Эксперты «ВТБ капитала» оценивали их выше - по $450-600 млн в год, если компания будет учитывать весь свободный денежный поток от «Евросибэнерго» и дивиденды UC Rusal. Таким образом, Полина Дерипаска в год сможет получать минимум $17,25 млн или $31-41 млн при более благоприятном раскладе.

У Полины Дерипаски несколько своих бизнесов. В 2016 г. совместное предприятие основателей Look Аt Мedia и издательского дома Forward Media Group, которым она владеет, получило лицензии на бренды Furfur, The Village, Wonderzine, а также на временно замороженный сайт Look At Me и права на управление этими проектами в России.