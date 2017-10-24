Россельхознадзор усилил контроль за молочными комбинатам Danone и PepsiCo

Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: Danone и PepsiCo ответят за слова

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Все производители, в том числе молочных продуктов, мясных изделий и кормов для животных, должны будут перейти на электронные ветеринарные сертификаты А. Махонин / Ведомости

Россельхознадзор потребовал усилить контроль за продукцией более двух десятков предприятий – все они входят в Danone или «Вимм-билль-данн» (принадлежит PepsiCo). Об этом говорится в письме и приложении к нему за подписью замруководителя службы Николая Власова («Ведомости» ознакомились с текстом документов).

Видевший копию документа человек уверяет, что территориальные управления службы должны докладывать о ходе работы еженедельно по пятницам до 15.00 на электронную почту с пометкой «Данон и ВБД». Власов утверждает: такого распоряжения территориальным управлениям не было.