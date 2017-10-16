Правительство повременит с внедрением «продуктовой ЕГАИС»

Сейчас ветеринарные сопроводительные документы обязаны получать только производители сырья: сырого молока, мяса и водных биоресурсов Максим Стулов / Ведомости

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что введение системы электронной ветеринарной сертификации решено отложить, передало агентство ТАСС. На сколько его отложат, министр не уточнил.

«Было принято решение на некоторое время отложить внедрение этих сертификатов, для того чтобы процесс внедрения и подключения новых товарных групп был наиболее мягким и не приводил к перебоям с поставками», - пояснил Орешкин.

Против введения с 1 января 2018 г. «продовольственной ЕГАИС» - электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) - выступают крупнейшие иностранные производители продуктов питания в России. Они вынесли этот вопрос на состоявшийся сегодня Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), который возглавляет премьер Дмитрий Медведев, писали «Ведомости». Это последний КСИИ нынешнего состава правительства.

Электронная ветеринарная сертификация не впервые рассматривается на КСИИ - последний раз это было в мае 2017 г. Тогда ее введение для производителей предлагали перенести на год – до 1 января 2019 г., а для компаний, занимающихся дистрибуцией и реализацией продукции, - до 1 января 2020 г. Из перечня товаров предлагалось исключить продукцию, подвергнувшуюся тепловой обработке. Перед нынешним советом отложить ЭВС на полгода - до 1 июля 2018 г. - предлагал Минсельхоз по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича.

Цели и трудности внедрения

Систему ЭВС в России разработал Россельхознадзор. Предполагается, что она позволит проследить путь пищи от поля до прилавка, а также бороться с контрабандой санкционных продуктов. На совещании по сельскому хозяйству 13 октября президент Владимир Путин назвал ЭВС самым эффективным способом противодействия продовольственной контрабанде.

По закону о ветеринарии с 1 января 2018 г. на электронные сопроводительные ветеринарные документы обязаны перейти все производители животноводческой продукции – в том числе молочных продуктов (молоко, кефир, сыр, мороженое и проч.), мясных изделий (колбаса, сосиски и др.) и кормов для животных. Оформление электронных документов должно проходить в системе «Меркурий».

Сейчас ветеринарные сопроводительные документы обязаны получать только производители сырья: сырого молока, мяса и водных биоресурсов. Документы на месяц выдает региональная ветеринарная служба.

На проблемы с ЭВС сельхозпродукции указывали прежде всего крупные молокозаводы: в одной партии сырья может быть молоко десятков производителей. Система же предполагает, что электронный ветсертификат на каждую партию молока и сливок, попавших в банку сметаны, должен быть отражен в сопроводительном документе на нее.

При стресс-тесте «Меркурия» выяснилось, что система не справляется даже с одной крупной компанией, подтверждал «Ведомостям» Danone: на обработку 10 000 накладных понадобилось свыше 10 часов вместо часа. Внедрение ЭВС в текущем виде грозит парализовать производство продуктов питания, говорили участники рынка. Россельхознадзор считает, что «Меркурий» готов к полноценному функционированию.

Иностранные компании - крупнейшие производители молочных продуктов в России. Это французская Danone («Активия», «Простоквашино», «Тёма») и американская PepsiCo («Чудо», «Домик в деревне», «Веселый молочник»), мороженого – Unilever («Золотой стандарт», «Магнат», Max, «Русский размах»), животных кормов – швейцарская Nestle (Purina, Pro Plan, Felix) и американская Mars (Wiskas, Kitekat, Pedigree).