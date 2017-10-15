Бизнес попросит Медведева отложить введение «продуктовой ЕГАИС»
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Крупнейшие иностранные производители продуктов питания в России обратятся к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой не вводить с 1 января 2018 г. электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) готовой продукции, сообщило несколько участников Консультативного совета по иностранным инвестициям, который возглавляет Медведев (состоится 16 октября, см. стр. 01). Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова переадресовала вопросы в Минэкономразвития – оно готовит повестку заседания. На нем будут обсуждаться предложения компаний по оптимизации внедрения ЭВС, знает профильный федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития этот вопрос не комментирует.
Согласно закону о ветеринарии с 1 января 2018 г. на электронные сопроводительные ветеринарные документы обязаны перейти все производители животноводческой продукции – в том числе молочных продуктов (молоко, кефир, сыр, мороженое и проч.), мясных изделий (колбаса, сосиски и др.) и кормов для животных. Оформление электронных документов должно проходить в системе «Меркурий».
Идея – проследить путь пищи от поля до прилавка, объясняет представитель Россельхознадзора. На совещании по сельскому хозяйству 13 октября президент Владимир Путин назвал ЭВС самым эффективным способом борьбы с контрабандой продовольственных товаров, подпадающих под санкции.
Сейчас ветеринарные сопроводительные документы обязаны получать только производители сырья: сырого молока, мяса и водных биоресурсов. Документы выдает региональная ветеринарная служба – на месяц, объясняет сотрудник животноводческой компании. Продукция животного происхождения после термической обработки не несет ветеринарных рисков, ветеринарные документы не нужны, подчеркивает один из собеседников «Ведомостей». Готовая продукция в ветеринарном отношении безопасна, контроль обеспечивает Роспотребнадзор, согласен предправления «Союзмолока» Андрей Даниленко.
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