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Екатерина Бурлакова
Агропром
Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Российский сыр от Hochland

Немецкая Hochland может купить сырный завод у группы «Дамате» Наума Бабаева

Для российского предпринимателя сыроварение оказалось слишком сложным бизнесом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что у нее на рассмотрении находится ходатайство «Хохланд Руссланд» о приобретении доли в уставном капитале неназванной компании. Представитель службы не стал уточнять ее название, заявив, что это информация коммерческого характера. Российское подразделение немецкого производителя сыров Hochland ведет переговоры о покупке Белинского сыродельного завода в Пензенской области, рассказали «Ведомостям» два человека, слышавшие это от разных сторон потенциальной сделки, и местный чиновник. Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев говорил, что у Hochland может появиться бизнес в регионе.

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