Немецкая Hochland может купить сырный завод у группы «Дамате» Наума Бабаева

Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Российский сыр от Hochland

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Hochland с выручкой за 2016 г. 1,2 млрд евро – один из крупнейших в Европе производителей твердых, мягких, плавленых и творожных сыров, по собственным данным С. Портер / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что у нее на рассмотрении находится ходатайство «Хохланд Руссланд» о приобретении доли в уставном капитале неназванной компании. Представитель службы не стал уточнять ее название, заявив, что это информация коммерческого характера. Российское подразделение немецкого производителя сыров Hochland ведет переговоры о покупке Белинского сыродельного завода в Пензенской области, рассказали «Ведомостям» два человека, слышавшие это от разных сторон потенциальной сделки, и местный чиновник. Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев говорил, что у Hochland может появиться бизнес в регионе.