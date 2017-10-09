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Агропром

Турция ограничила поставки продовольствия из России

Анкара усложнила процедуру ввоза пшеницы, риса, гороха и подсолнечного масла

Турция вводит новые ограничения на поставки российской сельхозпродукции, рассказал «Ведомостям» директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, с которым этой информацией поделились несколько трейдеров, и подтвердили представители Министерства сельского хозяйства и Министерства экономического развития России. По данным Минсельхоза, информацию об этом российское торгпредство в Турции получило от турецкого посольства в Москве.

Речь идет об обязательном заверении в офисах торгового представительства Турции или его подразделениях в России счетов при поставках пшеницы, подсолнечного масла и гороха, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на турецкое правительственное сообщение. Представители Минсельхоза и Минэкономразвития уточнили, что в перечень сельхозпродукции также попали кукуруза, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, страна происхождения которых – Россия. Новые правила вступили в силу 9 октября, добавили они. По данным Bloomberg, они не касаются уже сделаных отгрузок.

Изменение взаимоотношений с Турцией выглядит так, рассказал «Ведомостям» один из российских экспортеров: новые правила с 9 октября обязывают импортера предоставлять в таможенную службу заверенный в консульстве Турции в России счет, который конечный продавец российской продукции выставляет турецким импортерам.

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Комментарии  ()
nevelitsa
18:09 09.10.2017
Когда внешняя политика вроде бы мировой державы подчиняется приватным интересам, а порою и эмоциям отдельной личности... ну что и говорить, всё и всем и так понятно. И речь не о Турции.
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