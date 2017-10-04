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Анастасия Иванова
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Россияне уехали отдыхать в Турцию

Российский турпоток в Анталью сравнялся с докризисным

До конца года он может превысить показатели Турции 2014 года

За январь – сентябрь 2017 г. в Анталью, согласно данным местного аэропорта, прилетело 3,3 млн россиян. Столько же было в докризисном 2014 году, свидетельствует статистика (см. график).

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