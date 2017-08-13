Ростуризм предупредил об угрозе здоровью в Турции

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Туристы имеют право потребовать заменить путевку или же отказаться от нее, говорится в сообщении Д. Новожилов / Ведомости

Ростуризм уведомил российских туристов об угрозе безопасности здоровью пребывающих в Турецкой Республике, говорится в сообщении на сайте службы. Заявление сделано на основе заключения Роспотребнадзора и согласовано с Министерством иностранных дел России. При этом власти Турции не делали официальных заявлений по поводу эпидемии (подробнее см. врез).

Угроза связана с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией отдыхающих на турецких курортах, в первую очередь детей, летом 2017 г., указано там же. Несмотря на наличие угрозы, срочной эвакуации туристов не требуется. Сейчас в Турции отдыхают более 375 000 российских туристов, из которых 70% – семьи с детьми, рассказал «Ведомостям» представитель Ростуризма со ссылкой на предварительные данные основных туроператоров. До конца сезона туры в Турцию забронировали около 600 000 россиян, знает представитель службы.

По специально открытой горячей линии на официальный адрес Роспотребнадзора поступило более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время отпуска на турецких курортах, говорится на сайте Роспотребнадзора. Случаи заболевания отмечались в Сиде, Аланье, Белеке, Кемере, Анталье и др.

Туристы имеют право потребовать заменить путевку или же отказаться от нее, говорится в сообщении. «При этом фактически понесенные расходы не подлежат удержанию исполнителем», – добавили в ведомстве. Это означает, что туроператоры обязаны возместить 100% стоимости турпутевки при желании туриста ее аннулировать. При отказе получения выплат турист вправе требовать их в судебном порядке, объясняется в другом сообщении Ростуризма. Туроператорам и турагентам также следует «в обязательном порядке» информировать о сложной эпидемиологической ситуации в Турции при продаже туров.

Туроператоры буду придерживаться рекомендаций властей, отмечает гендиректор «Пегас туристик» Анна Подгорная, но ситуация по заболеваниям в Турции находится в норме для сезона. С ней согласна представитель TUI: каждый летний сезон наблюдались всплески подобных вирусов в разгар лета.