Ростуризм уточнил порядок возврата средств за путевки в Турцию

Ростуризм опубликовал разъяснение о порядке возврата средств при отказе от поездки в Турцию. Из него следует, что туроператор и турагент обязаны возвращать деньги, в противном случае турист может обратиться в суд. Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что отказавшиеся от оплаченных путевок туристы могут вернуть 100% денег только через суд.

"В сложившейся ситуации турист имеет право на расторжение либо изменение договора о реализации туристского продукта. Для расторжения договора туристу необходимо обратиться с соответствующим заявлением к туроператору либо к турагенту", - отметили в ведомстве.

Если турист принял решение о расторжении договора до начала путешествия, ему возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг. В случае неудовлетворения соответствующего заявления турист может обратиться в суд. В Ростуризме отметили, что в случае отказа туроператора в добровольном порядке удовлетворить требования туриста суд может взыскать с компании штраф в размере 50% от суммы, присужденной потребителю.

В пятницу Роспотребнадзор признал небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья из-за вспышки вируса Коксаки и согласовал свою позицию с МИДом. Ситуация признана не требующей срочной эвакуации граждан. В Ростуризме заявили, что туристы вправе отказаться от уже оплаченных туров в Турцию без штрафов. Некоторые СМИ сообщали, что россияне, заразившиеся вирусом Коксаки, массово покидают Турцию. Однако туроператоры и страховщики опровергли эту информацию, заявив, что случаи заболевания Коксаки единичны и никто из туристов не прервал свой отпуск из-за вируса. При этом туристы, планирующие поездки в Турцию, активно обращались к туроператорам с вопросами о безопасности в стране.

Ведомство рекомендовало россиянам учитывать угрозу безопасности здоровья при принятии решения о поездке в Турцию и призвал туроператоров и турагентов в обязательном порядке информировать клиентов о сложной эпидемиологической ситуации в этой стране. Коксаки - энтеровирус, передающийся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.