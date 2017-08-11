АТОР: вернуть деньги за отказ от путевки в Турцию можно только через суд

Отказавшиеся от оплаченных путевок в Турцию туристы смогут полностью вернуть потраченные на тур деньги только в судебном порядке. Это радиостанции «Говорит Москва» заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ранее Ростуризм сообщил, что туристы имеют право потребовать заменить путевку или же отказаться от нее, «при этом фактически понесенные расходы не подлежат удержанию исполнителем». Это означает, что туроператоры обязаны возместить 100% стоимости турпутевки при желании туриста ее аннулировать. Туроператорам и турагентам также следует «в обязательном порядке» информировать о сложной эпидемиологической ситуации в Турции при продаже туров.

«Есть некоторая некорректность в сообщении Ростуризма, к сожалению. Более точная информация была опубликована на сайте Роспотребнадзора, я бы рекомендовала всем туристам в первую очередь ознакомиться с этой информацией... У туриста, безусловно, есть право отказаться от поездки, дальше возникает вопрос об оплате компенсации. В судебном порядке он может получить 100% оплаты тура, в досудебном, скорее всего, будут удержаны реально понесенные расходы туроператора, и это абсолютно соответствует закону», - сказала Ломидзе.

Ростуризм сообщил согражданам об угрозе здоровью, которая возникла недавно в Турции в связи с распространением на курортах вируса Коксаки. К таким выводам ведомство пришло на основе данных Роспотребнадзора и по согласованию с МИД России.