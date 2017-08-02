Российские туристы наводнили Турцию

Поток россиян в Турцию нарастает – в июле курорты Антальи посетило наибольшее число туристов за последние четыре года Д. Новожилов / Ведомости

В январе – июле 2017 г. в аэропорт Антальи прилетели 2 млн россиян, гласят данные аэропорта. При этом туристический поток в июле стал наибольшим за последние четыре года. Только за этот месяц на анталийские курорты прилетели 684 415 человек, что выше, чем в докризисном июле 2014 г. (подробнее см. график).

Россиян по-прежнему больше всего на курортах анталийского побережья, следует из статистики: их доля за семь месяцев составляет 38,5%, что в разы больше немцев (15,9%) и украинцев (8,1%). Всего через аэропорт Антальи за январь – июль путешествовало 5,2 млн туристов.

Анталья – единственный аэропорт в этом регионе. Популярными курортами здесь считаются Кемер за счет большой отельной базы и престижный Белек, отмечает представитель TezTour Лариса Аханова. Многие туристы, покупающие бюджетные туры для семейного отдыха в Аланию, тоже летят через аэропорт Антальи. Типовой тур в Анталью – это отель «4–5 звезд» на неделю по системе «все включено», отмечает сооснователь Onlinetours Константин Победкин: на них приходится 85% от всех продаж по этому направлению, средний чек на человека – 42 000 руб.

У турагента Onlinetours Анталья составляет 89% продаж против 11% бронирований на эгейском побережье Турции (Мармарис, Бодрум и другие курорты), у туроператора TezTour соотношение 85 к 15%, отмечают их представители. Эгейское побережье более респектабельное, объясняет Аханова: в Анталье исторически инфраструктура предполагала массовый курортный отдых.

Пока Турция была закрыта с ноября 2015 г. по сентябрь 2016 г., туристы искали другие варианты, но теперь вернулись в привычные им отели, указывает гендиректор сервиса Level.travel Дмитрий Малютин. К тому же турецкие отельеры снижают цены, привлекая россиян взамен падающего европейского туристического потока, прежде всего из стран Западной Европы, отмечает Аханова. Благодаря этому Турция сильно дешевле в сравнении с популярными альтернативными направлениями – Грецией, Кипром и Россией, добавляет Победкин.

Спрос на Турцию продолжит расти и дальше, считает Малютин. Бархатный сезон (сентябрь – октябрь) здесь планируют провести около 35% туристов сервиса. К концу 2017 г. турпоток в Турцию может превысить даже заявленные турецкими властями 3,5 млн туристов-россиян, отмечает Аханова. Это будет сопоставимо с потоком за 2015 г., когда в ноябре были введены санкции против Турции, но годом ранее число туристов было существенно больше – 4,2 млн человек, гласят данные Росстата. Помешать успешному сезону может только нестабильная геополитическая обстановка и угрозы безопасности непосредственно в курортных зонах. А в случае открытия Египта часть туристов поедут туда, добавляет Малютин.