Жизнь как на курорте

Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: От редакции: Подайте на отдых

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Не вовремя Россия помирилась с Турцией. Пришлось открыть для наших туристов турецкие курорты, и внутренний импортозаместительный туризм не успел расцвести (в отличие от помидоров, у которых, очевидно, более сильный заступник). Введение специального курортного сбора в России повисает в воздухе.

В среду Госдума в третьем чтении приняла законопроект о таком сборе. Если он вступит в силу, с 1 мая 2018 г. турист, остановившийся в гостинице, санатории, турбазе, доме отдыха, обязан будет платить до 50 руб. в сутки, а с 2019 г. – до 100 руб. «за пользование инфраструктурой» курортной зоны (границы которой определит субъект Федерации). Эксперимент продлится до 2023 г. и коснется Краснодарского, Ставропольского, Алтайского краев, а также Крыма. По его итогам будет решаться, распространять ли опыт на всю страну.

Закон предполагает непростое администрирование: налог взимается не разовый, а ежесуточный, собирать и отчитываться за него обязан в том числе частный сектор. Для этого вводится понятие «оператор курортного сбора» – юрлицо или индивидуальный предприниматель. Региональные власти должны создать реестр таких операторов. Полученные с отдыхающих деньги по задумке попадут в специальный фонд в бюджете региона, откуда будут направлены на инфраструктуру курорта.