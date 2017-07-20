Из-за плохой погоды россияне раньше уходят в отпуска

Внеплановый отдых может свести на нет борьбу за эффективность расходов на персонал

Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Разлетаются по теплым странам

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Незапланированный отпуск нарушает бизнес-процессы и даже может сорвать нужные кадровые начинания, считает Галина Ратникова Д. Абрамов / Ведомости

Этим летом 26% сотрудников российских компаний попросились в отпуск пораньше из-за холодного и дождливого лета, выяснили эксперты аналитического центра «Альфастрахования». Они опросили HR-службы 100 российских компаний с выручкой от 100 млн руб. в год. «Народ старается договориться с начальством о переносе уже согласованных отпусков на ранние даты, чтобы быстрее уехать в теплые края», – говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование».

В Ассоциации туроператоров России тоже заметили эту особенность – летом 2017 г. российские туристы стали чаще отправляться в спонтанные поездки в теплые страны из-за плохой погоды – Турцию, Грецию, на Кипр. Холодное и дождливое лето лишило людей полноценных выходных. И они просят отпустить их на две недели или на месяц раньше: если был согласован отпуск в начале сентября, они стремятся уехать в конце июля – начале августа. И начальство часто идет просьбам навстречу, уточняет Сафрыгин. Но примерно в 50% случаев сотрудники получают отказ.