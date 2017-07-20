Из-за плохой погоды россияне раньше уходят в отпуска
- Елена Горелова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Этим летом 26% сотрудников российских компаний попросились в отпуск пораньше из-за холодного и дождливого лета, выяснили эксперты аналитического центра «Альфастрахования». Они опросили HR-службы 100 российских компаний с выручкой от 100 млн руб. в год. «Народ старается договориться с начальством о переносе уже согласованных отпусков на ранние даты, чтобы быстрее уехать в теплые края», – говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование».
В Ассоциации туроператоров России тоже заметили эту особенность – летом 2017 г. российские туристы стали чаще отправляться в спонтанные поездки в теплые страны из-за плохой погоды – Турцию, Грецию, на Кипр. Холодное и дождливое лето лишило людей полноценных выходных. И они просят отпустить их на две недели или на месяц раньше: если был согласован отпуск в начале сентября, они стремятся уехать в конце июля – начале августа. И начальство часто идет просьбам навстречу, уточняет Сафрыгин. Но примерно в 50% случаев сотрудники получают отказ.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}