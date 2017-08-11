Турецкие курорты сочли небезопасными для туристов

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Несмотря на то что для здоровья отдыхающих есть угроза, срочной эвакуации граждан России не требуется Дмитрий Новожилов / Ведомости

Ростуризм уведомил российских туристов об угрозе безопасности здоровью для пребывающих в Турецкой Республике, говорится в сообщении на сайте службы. Заключение сделано на основе заключения Роспотребнадзора и согласовано с Министерством иностранных дел (МИД) России.

Угроза связана с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией отдыхающих на турецких курортах, в первую очередь детей, летом 2017 г., указано там же. Несмотря на наличие угрозы, срочной эвакуации туристов не требуется.

Ростуризм напомнил, что туристы имеют право потребовать заменить путевку или же отказаться от нее. «При этом фактически понесенные расходы не подлежат удержанию исполнителем», – добавили в ведомстве. Это означает, что туроператоры обязаны возместить 100% стоимости турпутевки при желании туриста ее аннулировать. Туроператорам и турагентам также следует «в обязательном порядке» информировать о сложной эпидемиологической ситуации в Турции при продаже туров.

По специально открытой горячей линии на официальный адрес Роспотребнадзора поступило более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время отпуска на турецких курортах, говорится на сайте Роспотребнадзора. Случаи заболевания отмечались в Сиде, Аланье, Белеке, Кемере, Анталье и др.

В начале недели «Интерфакс» сообщал о массовом отказе россиян от отдыха в Турции из-за вспышки энтеровируса Коксаки.

Этот вирус передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. У больного повышается температура, появляется диарея, нарушается работа желудка, также на ладонях, ступнях и слизистых может появится сыпь. В случае заражения рекомендуется обратиться к врачу.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова ранее заявляла, что в на курортах нет осложнения эпидемиологической ситуации.

В Российском союзе туриндустрии также заявили, что массового отъезда российских туристов из Турции из-за вируса нет. «Ни туроператоры, ни страховые компании не подтвердили, что сталкиваются с возросшим количеством обращений от туристов, заразившихся этим вирусом», - говорила в среду пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

По ее словам, некоторые туристы, «начитавшись новостей о вирусе», принимали решения аннулировать туры, однако сталкивались с отказом турагентств. Тюрина добавляла, что такой отказ законен, так как не было никаких «официальных подтверждений эпидемии, в том числе от Роспотребнадзора или Ростуризма». «Как известно, чем ближе дата отъезда, тем выше штраф. И уже сейчас те, кто должен ехать в ближайшие дни, налетают практически на 100%-ный штраф», - говорила она (цитата по «Интерфаксу»).