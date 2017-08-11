СМИ: Роспотребнадзор считает небезопасной турецкую Анталью

Роспотребнадзор счел небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья, где находятся курорты Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде, Белек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, решение ведомства согласовано с российским МИДом. О решении Ростуризма также сообщают источники «РИА Новости» и ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о том, что многие российские туристы заразились в Турции вирусом Коксаки - энтеровирусом, передающимся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. При этом руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявляла, что в Турции нет никакой вспышки вируса, как нет и осложнения эпидемиологической ситуации. По ее словам, на горячую линию ведомства поступило пять сообщений о проблемах со здоровьем у российских туристов. В Российском союзе туриндустрии также заявили, что массового отъезда российских туристов из Турции из-за вируса нет.