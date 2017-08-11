Чавушоглу: антироссийские санкции наносят ущерб экономике Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу подверг критике существующие санкции в отношении России, заявив, что они наносят вред экономике его страны.

«Турция уже страдала от санкций в прошлом. Санкции в отношении наших соседей и товарищей наносят серьезный ущерб нашей экономике. Поэтому мы не одобряем это», - заявил он изданию Turkiye.

«Поэтому мы не присоединяемся к антироссийским санкциям и отдаем предпочтение политическому компромиссу и диалогу», - добавил Чавушоглу.

Глава турецкого МИДа также отметил растущее напряжение в отношениях России и США: «[Обе страны] пытаются друг друга наказывать».

Чавушоглу напомнил, что меры Вашингтона в отношении Москвы могут оказать негативное влияние на ЕС в целом, подчеркнув, что Анкара все вопросы пытается решать с помощью диалога.