Moody's: санкции США ударят в первую очередь по «Газпрому»
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Новый закон США о санкциях может привести к негативным последствиям для российского энергетического сектора, в особенности для «Газпрома», говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's. Ухудшение кредитоспособности компании может помешать строительству газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», считает автор отчета, ведущий аналитик агентства по российскому нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев.
Расширение американских санкций в отношении России может усложнить «Газпрому» задачу по привлечению проектного финансирования для «Северного потока 2», как это предполагалось изначально. Стоимость проекта компания оценивает в 9,5 млрд евро. Партнеры проекта – Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall – предоставляют 50% от стоимости. Рефинансировать часть своего долга, в том числе займы от партнеров, с помощью более долгосрочных и более выгодных кредитов, «Газпрому» теперь будет непросто. Также, аналитики напоминают, что часть подрядчиков по проектам «Северный поток-2» и «Турецкий поток» - международные компании, сдающие объекты «под ключ». Закон о санкциях ставит под угрозу их в том числе. В конечном счете, это может привести задержкам в строительстве обоих газопроводов.
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