Турция обещала ответить на запрет ввоза помидоров в Россию

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что страна готова принять ответные меры в случае, если Россия не снимет ограничения на поставки турецких томатов. «Из-за продолжающихся запретов и ограничений на поставки томатов и других овощей мы ощущаем серьезное давление [со стороны местных экспортеров]. Мы примем ответные меры, чтобы нейтрализовать это давление, так дальше не может продолжаться», – сказал он.

Комментируя российско-турецкие переговоры в Измире, Зейбекчи сказал, что двусторонние консультации очень важны, но «каких-либо ожиданий, связанных с томатами, у нас нет». «Их [российские] министерства делают разные заявления. Но мы бы не хотели услышать о запретах в отношении томатов, других овощей, мясной и молочной продукции», – добавил министр.

В настоящее время в России действуют ограничения на поставки турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.

В понедельник, 7 августа, министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Россия не собирается отменять запрет на ввоз томатов из Турции. «Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественному бизнесу по вопросам насыщения нашего российского рынка томатами и в целом овощами - это огурцы и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства. И бизнес откликнулся, он пошел на это. Это и кредитные ресурсы, это и риски. Конечно, это было бы неправильно и несправедливо по отношению к собственным товаропроизводителям - разворачивать назад. Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать», – говорил он.