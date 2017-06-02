Правительство отменило ряд ограничений на поставки продуктов из Турции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ряда ограничений на поставки продуктов из Турции. Из списка запрещенных к ввозу продуктов исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

Кроме того, отменен запрет на выполнение определенных видов работ и оказание ряда услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турции. В частности, строительство зданий, деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, деятельность туристических агентств, гостиниц.

«В постановлении речь идет о том, что мы отменяем все ограничения, связанные с инвестициями, инвестиционной деятельностью турецких компаний в России, использованием рабочей силы из Турции в России, снимаются ограничения на поставку большинства видов сельхозпродукции, кроме томатов, а также тех, которые введены решениями Россельхознадзора», — сказал вице-премьер России Аркадий Дворкович.